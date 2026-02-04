A magyar reformátusok a világszervezetből való kilépésüket fontolgatják a woke ideológia miatt

Szerző: Gondola

2026. február 4. 08:36

A magyar református egyházak fontolóra vették kilépésüket a Református Egyházak Világközösségéből, mert álláspontjuk szerint a szervezetben egyre erősebben jelenik meg a woke ideológia, miközben háttérbe szorul a hagyományos bibliai tanítás és a valódi teológiai párbeszéd.

Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta: tíz Kárpát-medencei református egyházkerület közös levélben tiltakozott a világközösség ideológiai egyoldalúsága, a magyar reformátusokat érő tiszteletlen hangnem és bizonyos munkaanyagok tartalma miatt.

A püspök szerint a nyugat-európai és tengerentúli egyházak az elmúlt évtizedekben olyan irányba mozdultak el, amely eltér a Biblia és a hitvallások hagyományos értelmezésétől, és aktivista szemléletet próbálnak ráerőltetni a közép-kelet-európai egyházakra. Különösen kifogásolta a gender- és LMBTQ-kérdések kezelését, valamint azt, hogy ezek elfogadását erkölcsi elvárásként jelenítik meg.

A kritika része az is, hogy egyes kiadványokban a magyar reformátusokat kifigurázó ábrázolások jelentek meg, illetve hogy bizonyos munkaanyagok Izrael kapcsán bűnbánatra és elítélésre szólítanak fel, amit Kolumbán Vilmos antiszemitának nevezett.

Szintén elfogadhatatlannak tartotta az abortusszal kapcsolatos megfogalmazásokat, amelyek szerinte tárgyiasítják a nőket, valamint a szexuális sokszínűséget „Isten áldásaként” bemutató értelmezést.

A püspök hangsúlyozta, hogy ezek a kérdések már túlmutatnak a kompromisszum határán, ezért tisztázást kértek a világközösség vezetésétől. A kilépésről egyelőre nincs döntés, további egyeztetések várhatók, végső esetben a református egyház döntéshozó testületei határoznak majd a tagság megszüntetéséről.