Kirúgják végre a Gyurcsány-fiókát? - Karácsony húzza még az időt

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 30. 16:36

A Gyurcsány-fiókának is nevezett Mártha Imre egyhangú felmentését kezdeményezte a főváros. Karácsony a választásokig nem akar foglalkozni az üggyel.

Egyhangú döntést hozott hétfőn a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója, Mártha Imre felmentéséről. A bizottság javaslata ezután Karácsony Gergely főpolgármester elé kerül, aki viszont közölte. a választásokig nem foglalkozik a kérdéssel. Vitézy Dávid Facebook-posztjában azt írta, minden fővárosi frakció támogatta Mártha Imre visszahívását. Kommentben azt írta, szerették volna az ülésen meghallgatni a Budapesti Közművek vezetőjét is, de Mártha nem jelent meg.

Vitézy Dávid korábban azt állította, 2024-ben összesen 420 millió forint jutalmat és prémiumot fizettek ki a Budapesti Közműveknél nemcsak erkölcstelenül, de szabálytalanul is. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a dokumentumok azt bizonyítják, hogy a 3 millió körüli fizetésük mellé a BKM vezérigazgató-helyettesei kaptak összesen 49 millió forint prémiumot, és ezen felül kaptak még 126 millió forintot jutalom és célfeladat-kitűzés formájában – írja a Telex. Vitézy a jutalmak kifizetését egy másik esettel is összeköti, azzal, hogy február végén kirúgták a BKM belső ellenőrzését végző osztályának nagy részét.

A BKM visszautasította Vitézy Dávid állításait. „A Budapesti Közművek határozottan visszautasítja Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselőjének március 23-án késő délután közzétett FB-posztjában szereplő, korábban csak a propagandamédiából ismert hangvételű, a társaságot hamis állításokkal illető, és rossz színben feltüntető állításait és jogi lépések megtételét helyezi kilátásba azokkal kapcsolatban” – írták.

Karácsony Gergely sajtóosztálya azt írta a Telexnek: „A főpolgármester a választásokig nem foglalkozik az ügyben hatáskörrel nem rendelkező bizottság ülésén a Fidesz kezdeményezésére született személyi javaslattal és a fővárosi politikai befolyásszerzés kísérleteivel sem, a fővárosi közműcégek kapcsán továbbra is ezen cégek működőképességét, a budapestieknek járó közszolgáltatások zavartalan biztosítását tartja szem előtt.