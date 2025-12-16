Maruzsa Zoltán államtitkár tisztázta a nevezetes TikTok-videó készítésének körülményeit

Szerző: Gondola

2025. december 16. 15:35

Nagy sajtóvisszhangot váltott ki az Országos Diáktanács egy TikTok-videója, amelyben Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár „rajongó” lányok között sétál, miközben egy The Weeknd-dal szexuális tartalmú sora hallható. A felvételt később törölték.

Az Országos Diáktanács most közleményben reagált , hangsúlyozva, hogy a videó jó szándékkal készült, az államtitkár az ő "unszolásukra" vállalta el a TikTok-kihívásban való közreműködést, de nem tudott a zeneválasztásról. Szerintük a videóval kapcsolatos félreértelmezések egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak.