Megverte a teljes US Open-mezőnyt Kós Hubert 200 méteres hátúszásban

Szerző: MTi/gondola

2025. december 7. 12:08

Az olimpiai bajnok magyar versenyző továbbra is jó hírét viszi úszósportunknak.

Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszás szombati döntőjét a texasi Austinban rendezett US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a szám olimpiai és világbajnoka

a fináléban 1:54.21-es versenycsúccsal diadalmaskodott,

ez bő egy másodperccel marad el 1:53.19-es Európa-csúcsától. Kós a program végén még a 200 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, ebben 1:56.01-gyel harmadikként csapott célba.

A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - korábban 200 méter vegyesen és 100 méter háton is győzött, 50 méter háton pedig harmadik volt.