MNB: márciusban csökkent a devizatartalék

Szerző: MTI

2026. április 18. 09:05

Az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására. Az MNB pénteken megjelent előzetes adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott.

A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül

az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadt.

Az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban, a február végi 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra esett.