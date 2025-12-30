Moszkva keményebb tárgyalási pozícióra vált az orosz elnöki rezidencia elleni támadás nyomán

Szerző: Gondola

2025. december 30. 15:06

A Kreml szerint az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán dróntámadás miatt Oroszország keményebb tárgyalási álláspontot fog képviselni Ukrajnával szemben. Dmitrij Peszkov szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkva nem lép ki a tárgyalásokból, de álláspontját felülvizsgálja, és elsősorban az Egyesült Államokkal folytatja a párbeszédet.

Peszkov szerint a támadás nemcsak Putyin, hanem Donald Trump ellen is irányult, mivel célja az amerikai elnök békeközvetítési erőfeszítéseinek aláásása volt. Hozzátette, hogy Oroszország katonai válaszlépésekkel számol, de azok módját és időzítését nem részletezte.

Az orosz fél visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a támadás nem történt meg, és hangsúlyozta, hogy Putyin tartózkodási helye nem lehet nyilvános vita tárgya. Egy orosz katonai szakértő azt állította, hogy az akciót NATO-országok technikai támogatásával hajtották végre, és célzott, szándékos támadás volt.

Szergej Lavrov külügyminiszter szerint Ukrajna 91 drónnal támadta a rezidenciát december 29-én, de minden eszközt megsemmisítettek. Putyin erről Trumpot is tájékoztatta, jelezve, hogy a támadás nem marad komoly válasz nélkül, és hatással lesz az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatott tárgyalásokra.