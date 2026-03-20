Szerző: Gondola

2026. március 20. 14:34

Oroszországnak élve van szüksége Vlagyimir Zelenszkijre, hogy bíróság elé állíthassák Ukrajna és Oroszország népe elleni bűncselekményeiért – nyilatkozta Andrej Kartapolov, az Állami Duma Védelmi Bizottságának vezetője a TASS hírügynökségnek - írja a TASS.COM.

„Élve van szükségünk Zelenszkijre, hogy bíróság elé állíthassák minden, elsősorban saját népe és Oroszország népe elleni bűncselekményéért”

– mondta a törvényhozó.

Kartapolov szerint más okai is vannak annak, hogy Zelenszkij nem katonai célpont. „De jure illegitim, de de facto továbbra is uralkodik az ország megmaradt részén. Ez azt jelenti, hogy ő lesz az, aki megszervezi a békemegállapodás elérésének folyamatát, bármilyen formát is öltsön az” – magyarázta a törvényhozó.

Ezenkívül hangsúlyozta, hogy

Oroszország meg akarja mutatni az egész világnak, „kit támogattak valójában az amerikai volt kormányzat és a jelenlegi európai vezetők”.

Kartapolov megjegyezte, hogy a Fehér Ház már nyíltan vitatja Zelenszkij kiadásainak ellenőrzésének szükségességét. Az európai vezetők még nem állnak készen erre, de előbb-utóbb ők is aggódni fognak amiatt, hogy hová került a pénzük. „Sem [Emmanuel Macron francia elnök, sem [Keir Starmer brit miniszterelnök,] sem [Friedrich Merz német kancellár]

semmiképpen sem politikai nehézsúlyúak, és hamarosan mindannyian a történelem szemétdombjára kerülnek.

De akik utánuk jönnek, azok fogják komolyan venni ezt a kérdést. És itt lesz szükség Zelenszkijre – hogy amikor nyomást gyakorolnak rá, elmagyarázhassa, miért és hogyan tette, kit vesztegetett meg és hogyan, és mennyi pénzt adott kinek” – jegyezte meg Kartapolov a TASS.COM közleménye szerint.