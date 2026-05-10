Németh Zsolt: nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik

Szerző: MTI

2026. május 10. 16:35

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka - írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Németh Zsolt - aki az új Országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő - azt írta: bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni.

"A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik

véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát"

- fogalmazott a külügyi bizottság fideszes alelnöke.

Hozzátette: "Közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum".

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, megválasztott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét.