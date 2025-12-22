A nap egytizedét a YouTube-on töltjük

Szerző: Gondola

2025. december 22. 12:08

A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik – adta tájékoztatásul a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Gondolának megküldött közleményében. A szervezet YouTube-kutatásából kiderül:

a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön

vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.

A magyar lakosság mintegy 90 százaléka hetente, majdnem a fele pedig naponta néz videókat, elősorban okostelefonon – derül ki az NMHH kutatásából. Átlagosan a napbő egytizedét – több, mint két és fél órát – töltjük a neten elérhető mozgóképes tartalmak fogyasztásával kikapcsolódás gyanánt, vagy azért, hogy kitöltsük a várakozás ésaz utazás amúgy „haszontalan” idejét. Gyakori, hogy egy-egy technikai probléma – például a számítógépes beállítások – megoldásához keresünk videókat, ezt sokan ugyanis hatékonyabbnak tartják egy szakértő megkérdezésénél. A kutatás rávilágít, hogy a férfiak többször indítanak el videókat a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a barátaikkal szeretik nézni a filmeket. Utóbbiak előszeretettel választanak videós tartalmakat a monoton háztartási munkákhoz is.

A videómegosztók közül a YouTube dominanciája tapasztalható az ismertség, a kedveltség és a használat tekintetében egyaránt. Szinte

minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre,

illetve zenehallgatásra is. A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5-20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki.

A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi,

aki valamelyik nagyobb vidéki városban él. Ez a videómegosztó mára megkerülhetetlenné vált, mivel minden médium és tartalomgyártó igyekszik jelen lenni rajta: a válaszadók több mint kétharmada szerint ez egy presztízzsel bíró, megbízható, egyszerű és szerethető csatorna, amelyen a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő tartalmat.

A kutatás során a résztvevők egy játékos feladat keretében személyiséget és életkort rendeltek az egyes videóplatformokhoz. A YouTube-ot egy negyven év körüli, tehetős személyként írták le, akihez a többiek igazodnak. A TikTok ezzel szemben egy izgága kamaszként jelent meg, akinek izgalmas jövőt jósoltak. Ez segített feltárni a hozzájuk kapcsolódó érzelmi viszonyulást, ami mélyebb szinten befolyásolja a használati szokásokat. Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott. A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be. Kiderült, hogy

a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket,

sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm-nézés több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt - zárul az NMHH Gondolához elküldött jelentése.