Növekszik az Ukrajnából menekülők száma
Szerző: MTi/Gondola
2026. január 4. 13:06
Bő fél ezerrel nőtt egy nap alatt az Ukrajnából menekülő emberek száma.
Az ukrán-magyar határszakaszon 7513-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség
76 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,
amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
