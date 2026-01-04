Növekszik az Ukrajnából menekülők száma

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 4. 13:06

Bő fél ezerrel nőtt egy nap alatt az Ukrajnából menekülő emberek száma.

Az ukrán-magyar határszakaszon 7513-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség

76 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,

amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.