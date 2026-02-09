Orbán reagált a balamazújvárosi Fidesz-KDNP-győzelemre

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. február 9. 10:02

Hétfő reggel új Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, amelyben reflektált a friss balmazújvárosi győzelemre.

Mint megjegyezte, „hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.” Elmondta azt is a miniszterelnök, hogy a vasárnapi választáson azért győzött a Fidesz-KDNP, amiért kilenc hét múlva is győzni fog: „mert mi az emberek oldalán állunk.”

„Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!” – zárta a posztját.