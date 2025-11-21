Orbán Viktor a korábbi finn belügyminisztert fogadta

Szerző: mti

2025. november 21. 22:08

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) megbeszélést folytat Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel (b2) a Karmelita kolostorban 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A megbeszélésen a család fontosságáról és a genderideológia káros hatásairól egyeztettek.

Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett - közölték.