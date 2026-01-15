Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajna finanszírozási tervével zárójelbe teszi a valóságot

Szerző: Gondola

2026. január 15. 11:35

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Bizottság Ukrajna finanszírozásáról szóló terve figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet és a decemberi EU-csúcs eredményeit.

Úgy véli, Brüsszel továbbra is a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett köteleződik el, miközben nem veszi figyelembe Európa pénzügyi nehézségeit és az emberek véleményét.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kivételként eddig is ellenállt ezeknek a törekvéseknek, és továbbra sem akar részt venni a háború finanszírozásában. Szerinte Brüsszel nyomást fog gyakorolni Magyarországra, ezért ismét nemet kell mondani, amihez a kormány a nemzeti petíción és az áprilisi választáson a békepárti magyarok támogatását kéri.