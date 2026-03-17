Orbán Viktor Brüsszelnek is: Ha nincs olaj, nincs pénz

Szerző: Gondola

2026. március 17. 18:06

Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték ügyében kijelentette: „ha nincs olaj, nincs pénz”, vagyis Magyarország az ukrajnai olajszállítások helyreállításához kötné az uniós források kifizetésének támogatását.

A miniszterelnök szerint az olajblokád már nemcsak energetikai, hanem politikai kérdés is, és úgy véli, azt a magyar belpolitikára, konkrétan a választások befolyásolására használhatják fel. Állítása szerint ez a folyamat a Tisza Párt javára történhet.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország szakértőket küldött Ukrajnába, de nem fogadták őket, és szerinte az ukrán fél nem hajlandó biztosítani az orosz olaj szállítását. Emiatt feltételként szabta, hogy Volodimir Zelenszkij csak akkor juthat uniós forrásokhoz, ha újraindítja a szállítást.

Orbán Viktor tehát az olajszállítás leállítását politikai nyomásgyakorlásként értelmezi, és egyértelmű feltételt szabott: az energiaszállítás helyreállítása nélkül nincs támogatás.