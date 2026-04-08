Orbán Viktor: győzelemre készülünk, de ez az emberek döntéseként jöhet csak létre

Szerző: Gondola

2026. április 8. 11:35

Orbán Viktor az Ultrahang műsorában kijelentette , hogy a kormánypártok egyértelműen a választás megnyerésére készülnek, és más forgatókönyvvel nem számolnak.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a választás nincs lefutva, a győzelem csak a választók döntésén múlik. Hozzátette, a kampány végére „lendülnek bele”, és jelenleg erősödő támogatottságot érzékelnek.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ha mégis koalíciós helyzet alakulna ki, a Fidesz vezetése közösen döntene a további lépésekről. Szerinte a kétharmados többség a legkényelmesebb kormányzási forma, de szükség esetén vállalná a koalíciós kormányzással járó konfliktusokat is. Saját szerepét „szolgálatként” írta le, hangsúlyozva, hogy politikai pályáját nem karrierként, hanem feladatként kezeli.

A belpolitikai kérdések mellett külpolitikai és biztonsági témákra is kitért. Úgy véli, a világban súlyos energiaválság és pénzügyi válság körvonalazódik, amely Európát különösen érintheti. Kritikusan beszélt az orosz energiahordozók leváltására épülő stratégiáról, és úgy fogalmazott, hogy az európai politika e téren hibás irányba halad.

Emellett hangsúlyozta, hogy Magyarország célja a konfliktusok minimalizálása, a lehető legtöbb nemzetközi kapcsolat fenntartása és a pragmatikus együttműködés.

Az orosz kapcsolatokról elmondta, hogy Vlagyimir Putyinnal hosszú ideje kiszámítható, transzparens együttműködésre törekednek, míg az amerikai kapcsolatokban kiemelte a jelenlegi együttműködés jelentőségét, például J. D. Vance látogatását. Beszélt arról is, hogy egy esetleges békecsúcs helyszíneként Budapest felmerülése szerinte komoly nemzetközi elismerés.

A kormányfő szerint a NATO jelenlegi működése átalakulóban van, és nem kizárt, hogy a jövőben a kétoldalú biztonsági kapcsolatok kerülnek előtérbe. Az Európai Unióval kapcsolatban úgy fogalmazott: vannak kérdések, amelyekben lehet megállapodás, másokban viszont tartós nézetkülönbségek maradnak.

A belpolitikai vitákra reagálva elutasította az ellenzéki kritikákat és az államigazgatásból érkező bírálatokat, szerinte ezek nem rendszerszintű problémák, és inkább a kormánypártok támogatottságát erősítik. Kijelentette azt is, hogy egy esetleges választási vereség esetén is demokratikusan adná át a hatalmat.

Orbán Viktor fő üzenete szerint a választás tétje nagy, a kormánypártok győzelemre készülnek, miközben a nemzetközi környezet bizonytalan, ezért a stabilitás, a szuverenitás és a gazdasági biztonság megőrzését tartja kulcsfontosságúnak.