Nem volt telitalálatos
Szerző: MTI
2026. május 2. 20:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
16 (tizenhat)
34 (harmincnégy)
38 (harmincnyolc)
51 (ötvenegy)
57 (ötvenhét)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.266.355 forint;
3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25.400 forint;
2 találatos szelvény 49.410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.
Joker: 517851