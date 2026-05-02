Nem volt telitalálatos

Szerző: MTI

2026. május 2. 20:36

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

34 (harmincnégy)

38 (harmincnyolc)

51 (ötvenegy)

57 (ötvenhét)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.266.355 forint;

3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25.400 forint;

2 találatos szelvény 49.410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.

Joker: 517851