Radnai Márk és Rost Andrea kormánybiztos lesz

Szerző: MTI

2026. május 2. 15:36

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos; Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz - jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon.

A Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet.

Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő

és módszertani jellegű - írta a Tisza Párt elnöke.

Hozzátette, a kormány biztosítja az intézet működésének feltételeit, valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak.



Magyar Péter szerint az intézet létrehozását az indokolja, hogy a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség. Az intézet célja ezért a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása.

Mint írta, működésének középpontjában a tudás és a részvétel áll. Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján

módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére.

Az intézet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten a kormányzati és parlamenti működésbe, és ennek érdekében átfogó stratégiát készít.

A demokratikus működés minősége a választások mellett azon is múlik, hogy a döntések előkészítése során mennyiben jelennek meg az állampolgárok valós tapasztalatai és érdekei.

A közéletbe vetett bizalom tartós meggyengülése, a társadalmi csoportok közötti növekvő szakadék azt jelzi, hogy

a jelenleg érvényben lévő és törvényileg előírt részvételi mechanizmusok nem biztosítanak kellő visszacsatolást

- fogalmazott Magyar Péter.

"A társadalmi részvétel megerősítése a működő és emberséges kormányzás alapfeltétele. Az intézet feladata ezért annak kidolgozása, hogy a társadalmi részvétel milyen konkrét, működőképes és intézményesített formákon keresztül válhat a döntéshozatal rendszeres és kiszámítható részévé a képviseleti demokrácia keretei között"

- olvasható a leendő miniszterelnök bejegyzésében.

Az intézet nem helyettesíti a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményeket. Működése a képviseleti demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának elvével összhangban előkészítés és javaslattétel lesz, Radnai Márk pedig kormánybiztosként segíti a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását és a kormányzattal történő eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok becsatornázását a kormányzati döntéshozatalba - közölte Magyar Péter.

A másik kormánybiztosról azt írta, Rost Andrea évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operán át a világ vezető operaszínpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent: tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. Művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy

a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce.

A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak.

"Rost Andrea kormánybiztosként azért fog dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon" - olvasható a bejegyzésben.

Radnai Márk a kormánybiztosi felkérésről azt írta a Facebookon, hogy az intézet nem egy kirakathivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amiben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak. Az intézet megszervezi

a teljes társadalmi részvételt, az emberek hangját nemzetközi példák alapján rendszerszintű javaslatokká alakítja,

majd ezekből modelleket készít a kormányzat részére. Egy hely, ahol az emberek tapasztalataiból, a közös problémáinkból és a jövőről szóló elképzelésekből végre valódi, működő megoldások születhetnek - részletezte.

Mint írta, feladata az lesz, hogy ezek a javaslatok ne álljanak meg félúton, hanem végigmenjenek a törvényhozáson és és valódi változássá váljanak. "Az intézet a társadalom bevonásával tervez. A kormány pedig dönt és megvalósít", a kettő között pedig van egy híd. "Ez szerintem történelmi lehetőség. Ez a valódi demokrácia" - írta.

Rost Andrea szintén a Facebookon nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyar Péter felkérésére a magyar zenekultúra ügyéért dolgozhat. "Egész életemben hittem abban, hogy a zene mindenkié. Olyan határtalan kút, amelyből mindannyian annyit meríthetünk, amennyit csak szeretnénk, de csak akkor ad valódi erőt, ha tiszta forrásból fakad" - fogalmazott a Kossuth-díjas operaénekes.

Küldetésének tekinti, hogy

a magas minőségű zenei élmény az ország minden szegletébe eljusson,

a legkisebb településekre és közösségekbe is. A közönséget és különösen a gyermekeket azzal tiszteljük meg igazán, ha valódi értéket adunk át nekik.

Fontosnak tartom, hogy aki zenét tanul, megfelelő hangszeren tehesse, aki pedig hallgatja, olyan élményt kapjon, amely nyitottságot, figyelmet és örömöt ébreszt benne - írta.

"Azért fogok dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon" - olvasható Rost Andrea bejegyzésében.