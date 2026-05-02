Szerző: MTI

2026. május 2. 11:04

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott "fegyveres harcot" pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 map eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően

minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

Donald Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.

"Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére és a tartós béke érdekében tett erőfeszítések ellenére

az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős"

– írta az elnök.

Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az "Egyesült Államok erői