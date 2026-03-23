Orbán Viktor: Többen vagyunk

Szerző: MH, Gondola

2026. március 23. 21:03

Négy kemény háborús év van mögöttünk és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába – értékelte a kormányzati ciklust Orbán Viktor Kecskeméten.

A kormányfő országjárását hatalmas érdeklődés kíséri. Az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták a beszédeit. Hétfőn este a kecskeméti Fő téren is rengetegen várták, békemenettel érkeztek a helyszínre. Elsőként Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője köszöntötte az összegyűlteket. Arról beszélt, hogy ma este, ahogy 12 éve, a vidéket képviseli, amely most élvezni szeretné, hogy nyugalomban élhet. "Most amikor végre egyenesben vagyunk, abban is maradnánk" - fogalmazott, hozzátéve: vidéken mostanra biztossá vált az élet, ugyanis vannak munkahelyek és biztos a megélhetése mindenkinek, aki dolgozni akar.

Majd Cseh Tamás, Bács-Kiskun vármegye 02. számú választókerületének képviselőjelöltje lépett színpadra, aki kijelentette: "mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk, és hallatni fogjuk a hangunkat", majd úgy fogalmazott: április 12-én minden egyes szavazat egy tégla a biztonságunk falába. Ezután Lázár János építési és közlekedési miniszter következett, aki nem csak a fideszeseket köszöntötte, hanem az ellenzéki provokátorokat is. Azt mondta, ők azért csinálják ezt, mert látják, hogy a Fidesz-KDNP a többség. Többen voltak a kormánypártiak Miskolcon, Hódmezővásárhelyen és most Kecskeméten is. Legalább tízszer annyian.

Hozzátette, az áprilisi választások kérdése, hogy a változásra szavazók kockáztatják az elmúlt 16 évben elért eredményeket. "Április 12-én választás lesz, ekkor pedig nem Orbán Viktor sorsáról, hanem mindenki a maga sorsáról fog szavazni" – jelentette ki a politikus. Majd hozzátette:

"Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre és szavazz a Fideszre!"

Lázár János kiemelte: a kormánypártiak nem másnak szolgálnak, csak Magyarországnak. A magyarok Orbán Viktorra mindig számíthatnak, vele pedig képesek vagyunk megvédeni hazánk szuverenitását - emelte ki a miniszter, majd színpadra szólította a miniszterelnököt. Orbán Viktor köszöntötte a megjelenteket, és azt üzente a provokátoroknak, hogy ha kiabálnak, akkor nem hallják, amit mond. Azt mondta: gyűlöletre nem lehet hazát építeni, csak szeretetre és összefogásra. Ezután arra kérte a kecskemétieket, hogy tüntessék ki bizalmukkal Salacz László és Cseh Tamás jelölteket.

Majd arról beszélt, hogy a kampány jó dolog. "A kampány arra való, hogy a hasonlóan gondolkodó emberek, a polgári nemzeti, keresztény értékeket valló emberek találkozzanak és beszélgessenek egymással" - hangsúlyozta. Kiemelte azt is, hogy a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között. Majd kijelentette: eltelt egy hét, és "mindenhol mi vagyunk többen".

Orbán Viktor elszámolt az elmúlt négy évvel is. Mint mondta: akkor azt vállalták, akármi is történik, nem engedik meg, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba. Ezt vállalták és teljesítették is. A háború blokkolta a gazdaságot, mégis, a 13. havi nyugdíjat vissza tudták adni, amit a baloldaliak vettek el a nyugdíjasoktól. De elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat is, amit, ha bizalmat kap Orbán Viktor, akkor a ciklus végére teljes egészében megkapják majd a nyugdíjasok. Magyarország utazás Azt is elmondta, hogy nem feledkeztek el a fiatalokról sem, akik ma Európában a legkönnyebben juthatnak saját otthonhoz a 3 százalékos kedvezményes hitellel. Ezután úgy folytatta: "a család a legfontosabb, ha nincs gyerek, nincs jövő! Ezért vezették be azt a világon egyedülálló intézményt, ami sehol a világon nincs: a legalább két gyermeket vállaló édesanyák élethosszig tartó adókedvezményét.

A kormányfő beszélt arról is, hogy Kecskemét ma már nem csak egy mezőgazdasági város, hiszen az ipar egyik központja lett a Mercedes-gyárral. Miközben Nyugat-Európában sorra zárnak be a gyárak, addig itt a német vállalat nyitott egy új üzemet. A következő 25 évben így Kecskemét rendben lesz. Orbán Viktor beszélt a háborúról is. Azt mondta, Ukrajna be akar jönni az Európai Unióba, de ezzel a háborút is elhoznák. Brüsszel ennek ellenére pénzt és fegyvert akar küldeni Ukrajnába. Ezért arról kell döntenie a választóknak áprilisban, hogy ki alakítson kormányt: Orbán Viktor, vagy Zelenszkij.Ukrajna háború könyv "Önök fogják eldönteni, hogy magyarbarát kormány vagy ukránbarát kormány lesz Magyarországon" - hangsúlyozta.

Hozzátette: az ukránbarát kormány nemcsak azért veszélyes, mert ésszerűtlen, hanem azért is, mert tönkretenné és eladósítaná a gyerekeink és az unokáink jövőjét is. Az EU-nak ugyanis nincs pénze az ukrajnai háborúra, ezért hitelt vesz fel, hogy odaadja a pénzt Ukrajnának. Ezt pedig Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország jóvátételt fizet. A kormányfő szerint azonban ez sosem következik be. Orbán Viktor megjegyezte azt is, hogy az asztalon ráadásul ott van egy 800 milliárd dolláros és egy 700 milliárd dolláros támogatási terv is.

Az olajblokád kapcsán Orbán Viktor elmondta: az ukránok arra számítottak, hogy Magyarországon káosz és zűrzavar jön létre a Barátság kőolajvezeték lezárását követően. A kormány azonban ezt kivédte és megüzente: Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert hamarabb fogynak ki ők a pénzből, mint a hazánk az olajból. Hozzátette: ha kell, leállítják a gázszállításokat Ukrajna felé, de akár az áramszállításokat is lekapcsolhatják. "Magyarországot nem lehet sem megzsarolni, sem megszégyeníteni" - mondta. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy ma a kampányban már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek. Arra a hírre, hogy lehallgatják a külügyminisztert, úgy reagált: elfogadhatatlan és ezért elégtételt fognak venni.