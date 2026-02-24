Fény derülhet végre Egressy Mátyás halálának rejtélyére

Szerző: Gondola

2026. február 24. 09:05

Február 21-én a XI. kerületnél, a Rákóczi hídtól délre megtalálták a január 17-én eltűnt 18 éves Egressy Mátyás holttestét. A DNS-vizsgálat azonosította, és beigazolódott, hogy vízbe fulladt. A rendőrség szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, az ügyben közigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálódnak tovább.

Igazságügyi szakértő szerint a boncoláskor vett vér- és vizeletmintákból ennyi idő elteltével is kimutatható, volt-e alkohol vagy más kábító hatású szer a szervezetében.

A fiút több mint egy hónapig keresték rendőrök és civilek. Január 16-án este barátaival szórakozni ment, majd hajnalban egyedül indult haza, de nem érkezett meg. Tanúk szerint zavartan viselkedett, több helyszínen is látták Budapesten. Egy dunai hajó kamerája január 18-án rögzítette, hogy valaki a Lánchídról a Dunába esik; a hatóságok vizsgálták az esetleges összefüggést. A keresést a Dunán felszíni és víz alatti módszerekkel, hőkamerával és szonárral is végezték, amit a jeges, hideg víz nehezített. A holttest végül Csepel közelében került elő.