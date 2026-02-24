Szerző: Gondola

2026. február 24. 10:05

Váratlanul elhunyt Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője – közölte a testület budapesti irodája. A közlemény szerint halála súlyos szakmai és személyes veszteség, amely pótolhatatlan űrt hagy maga után.

Perger István nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomát, jogi tanulmányokkal kiegészítve. Pályáját újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben az Európai Parlament sajtószolgálatához csatlakozott. A 2011-es magyar EU-elnökség idején a Külügyminisztériumban dolgozott, 2012-től pedig az Európai Bizottság budapesti képviseletén töltött be kommunikációs vezetői posztot.

Munkája során fontos szerepet vállalt a megyei Europe Direct központok hálózatának fejlesztésében és az Európa Pont működésének erősítésében, valamint több uniós rendezvény – köztük az Európa-napi futóverseny és fesztivál – elindításában.

A szélesebb közönség „A Keletiből Hongkongba” című blog szerzőjeként és kulturális-közéleti események moderátoraként is ismerhette.

2021 és 2023 között a Bizottság brüsszeli központjában dolgozott, majd visszatért Budapestre, ahol a képviselet helyettes vezetőjeként, valamint a politikai és gazdasági csoport irányítójaként tevékenykedett. Munkáját magas szintű szakmai tudás és elemző gondolkodás jellemezte.