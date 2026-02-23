KDNP: Magyar Péter ismét az egyházakat támadja!
A békéért imádkozó egyháznak esett neki a Tisza Párt közeli Kontroll.hu. A KDNP közleményében úgy fogalmazott:
„Rárontott a Tisza Párt a katolikus egyházra, mert ki merték mondani az igazságot: a háború tengernyi emberi szenvedést és értelmetlen pusztítást okoz.”
Hozzátették: az egyházi megszólalást már „propagandának” minősítették.
A párt értékelése szerint már az is elegendő volt a támadáshoz, hogy
„az egyházi vezetők együttérző hangon beszélnek a háború borzalmairól, imára és a szeretettel teli konkrét cselekvésre hívnak”.
A közlemény hangsúlyozza: „Ennyi elég volt, hogy támadást indítsanak az egyház ellen.” A KDNP szerint mindez a Tisza Párt politikáját mutatja meg:
„Ez a Tisza Párt valódi arca. Aki nem ért velük egyet, aki a béke mellett mer kiállni, azt teljes erőből támadják.”
Úgy vélik, felháborító, hogy az egyház békepárti megszólalását és az áldozatok melletti kiállását bírálják: „Ők felháborodnak azon, hogy az egyház a gyászolók, az áldozatok, a családjukat elvesztők mellé áll. Ez számukra már bűn.”
A kereszténydemokraták közleményükben egyértelmű álláspontot fogalmaztak meg:
„Mi viszont kimondjuk: a háború rossz. A béke jó.” Hozzátették: „Az egyház kétezer éve a béke hangján szól, és nem fog elhallgatni most sem.” Ennek kapcsán a latin imát is idézték: „Da pacem, Domine! – Adj békét, Uram!”
A KDNP szerint meg kell védeni az egyházat az ilyen támadásokkal szemben:
„El a kezekkel az egyháztól! Nem fogják megfélemlíteni sem a híveket, sem az egyházi iskolák diákjait, sem a szociális intézmények ellátottjait.”
A közlemény végén a KDNP tiltakozásra és petíció aláírására szólított fel „a Tisza Párt egyházellenes politikája ellen”.