KDNP: Magyar Péter ismét az egyházakat támadja!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. február 23. 19:17

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közösségi oldalán közzétett kiállásban reagált arra, hogy támadás érte a békéért imádkozó egyházat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele miatt, a Tisza Párt közeli Kontroll.hu felületén.

A békéért imádkozó egyháznak esett neki a Tisza Párt közeli Kontroll.hu. A KDNP közleményében úgy fogalmazott:

„Rárontott a Tisza Párt a katolikus egyházra, mert ki merték mondani az igazságot: a háború tengernyi emberi szenvedést és értelmetlen pusztítást okoz.”

Hozzátették: az egyházi megszólalást már „propagandának” minősítették.

A párt értékelése szerint már az is elegendő volt a támadáshoz, hogy

„az egyházi vezetők együttérző hangon beszélnek a háború borzalmairól, imára és a szeretettel teli konkrét cselekvésre hívnak”.

A közlemény hangsúlyozza: „Ennyi elég volt, hogy támadást indítsanak az egyház ellen.” A KDNP szerint mindez a Tisza Párt politikáját mutatja meg:

„Ez a Tisza Párt valódi arca. Aki nem ért velük egyet, aki a béke mellett mer kiállni, azt teljes erőből támadják.”

Úgy vélik, felháborító, hogy az egyház békepárti megszólalását és az áldozatok melletti kiállását bírálják: „Ők felháborodnak azon, hogy az egyház a gyászolók, az áldozatok, a családjukat elvesztők mellé áll. Ez számukra már bűn.”

A kereszténydemokraták közleményükben egyértelmű álláspontot fogalmaztak meg:

„Mi viszont kimondjuk: a háború rossz. A béke jó.” Hozzátették: „Az egyház kétezer éve a béke hangján szól, és nem fog elhallgatni most sem.” Ennek kapcsán a latin imát is idézték: „Da pacem, Domine! – Adj békét, Uram!”

A KDNP szerint meg kell védeni az egyházat az ilyen támadásokkal szemben:

„El a kezekkel az egyháztól! Nem fogják megfélemlíteni sem a híveket, sem az egyházi iskolák diákjait, sem a szociális intézmények ellátottjait.”

A közlemény végén a KDNP tiltakozásra és petíció aláírására szólított fel „a Tisza Párt egyházellenes politikája ellen”.