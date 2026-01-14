Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem a fán terem meg, Brüsszel ezt az európai adófizetőktől vonná el

Szerző: Gondola

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hangsúlyozza: Ukrajna 800 milliárd dollár támogatást követel a következő 10 évre az európai országoktól, ami Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros terhet jelentene. (Ez családonként kb. 1,3 millió forint – a szerk). (Ez családonként kb. 1,3 millió forint – a szerk).

Brüsszel ezt az összeget magyarországi szociális és gazdasági intézkedések megszüntetéséből teremtené elő, többek között a 13. és 14. havi nyugdíj, az otthonteremtési támogatások (CSOK), a rezsicsökkentés, az egykulcsos adó, a munkáshitel, valamint a családokat, fiatalokat és édesanyákat érintő adókedvezmények eltörlésével.

A miniszterelnök szerint ezek a követelések az uniós dokumentumokban (európai szemeszter, országspecifikus ajánlások, kötelezettségszegési eljárások) szerepelnek, amelyeket az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy nyilvánosságra hozott jelentésben összegzett. A bejegyzés végén hangsúlyozza, hogy