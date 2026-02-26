Orbán Viktor levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Szerző: Gondola

Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hagyjon fel Magyarországgal szembeni politikájával, és indítsa újra a Barátság kőolajvezeték működését.

A miniszterelnök világossá tette, hogy Ukrajna a vezeték elzárásával veszélyezteti a magyar családok megfizethető energiaellátását és megélhetését. Levelében hangsúlyozta: Magyarország nem kíván részt venni az orosz–ukrán háborúban, nem akarja finanszírozni a harcokat, és nem akar magasabb energiaárakat fizetni.

Orbán Viktor szerint Kijev, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangoltan dolgozik egy Ukrajna-párti magyar kormány létrejöttén. Felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg újra a vezetéket, és tartózkodjon a magyar energiabiztonságot érintő lépésektől.

Közben Zelenszkij továbbra is arra hivatkozik, hogy a vezeték helyreállítása lassan halad az orosz támadások okozta károk miatt, ezt azonban már sem a magyar, sem a szlovák kormány nem hiszi el, saját titkosszolgálati értesüléseire támaszkodva.