Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna érdekelt a Magyarországgal fennálló feszültség növelésében

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M1 és a Kossuth Rádió műsoraiban arról beszélt, hogy a kormány Egyeztető Törzset hozott létre a kritikus infrastruktúra védelmére, mert Ukrajna „érdekelt a Magyarországgal fennálló feszültség növelésében.”

A miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna műszaki indok nélkül elzárta és továbbra is zárva tartja a Barátság kőolajvezeték magyarországi ellátását, amit „olajblokádként” és politikai nyomásgyakorlásként értékelt. Szerinte ennek célja az energiabiztonság gyengítése és a magyar közvélemény befolyásolása.

Az Egyeztető Törzs feladata az energetikai rendszer kulcsfontosságú elemeinek fokozott védelme. A miniszter elmondta, hogy bár ezek az objektumok eddig is védelem alatt álltak, a Magyar Honvédség is bekapcsolódik: a kijelölt létesítmények felderítése már zajlik, és hamarosan megkezdődik a katonai erők fokozatos kitelepítése.

Kitért arra is, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalom a polgári pilóta nélküli eszközökre vonatkozik, az állami drónokat és a hagyományos légi közlekedést nem érinti.

Szalay-Bobrovniczky szerint az ukrán lépések célja gazdasági és politikai nyomásgyakorlás: az energiaárakon keresztül bizonytalanságot kelteni Magyarországon, és elősegíteni egy olyan kormány hatalomra kerülését, amely támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, további háborús erőfeszítéseit, valamint leválasztaná az országot az orosz energiahordozókról.

A miniszter bírálta az Európai Unió fellépését is, mondván, hogy az nem védi megfelelően a szerinte „olajblokád” alá került tagállamok – Magyarország és Szlovákia – érdekeit, miközben inkább nyomást gyakorol rájuk Ukrajna támogatása és uniós integrációjának előmozdítása érdekében.

Nyilatkozatában az ellenzéket, különösen a Tisza Pártot is bírálta, azt állítva, hogy kormányra kerülésük esetén támogatnák az orosz energiahordozókról való leválást, Ukrajna finanszírozását és EU-csatlakozásának felgyorsítását.