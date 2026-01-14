Orbán Viktor: Petíciót indítunk a brüsszeli háborús terv ellen

Szerző: Gondola

2026. január 14. 20:35

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette egy petíció elindítását a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen. Ukrajna 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, amelynek terheit Brüsszel a tagállamokra, így Magyarországra is áthárítaná.

A magyar kormány egyértelmű álláspontja az, hogy ezt el kell utasítani, mert nem akarunk fizetni a háborúért, az ukrán rezsiköltségekért és a megemelkedett energiaárakért.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha elfogadnák a követeléseket, a következő évtized a magyar családok helyett „brüsszeli hadisarcról” szólna, ezért a kormány petícióval kéri a magyarok támogatását Brüsszel felé üzenve, hogy Magyarország nem fizet.