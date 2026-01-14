Orbán Viktor: A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni

Szerző: Gondola

2026. január 14. 18:06

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta Ukrajna következő két évre szóló finanszírozási javaslatát, amely összesen 90 milliárd euró támogatást irányoz elő. A csomag feltételeként korrupcióellenes intézkedéseket, valamint a jogállamiság és a demokratikus működés erősítését várnák el Kijevtől. A tervezet szerint ebből az összegből 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésre, 30 milliárd eurót pedig az ukrán állam működésének finanszírozására fordítanának. Orbán Viktor miniszterelnök öt pontban reagált a javaslatra Facebook-bejegyzésében.

„ 1. Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.

2. Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.

3. Aki szerint Ukrajna »lenyűgöző reformokat ért el«, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).

4. Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.

5. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.”

Orbán Viktor összegzésként azt írta: „A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni.” Eközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának szerdán közzétett jelentése szerint az Európai Bizottság Ukrajna további finanszírozásához kapcsolódóan adóemeléseket és megszorításokat várna el Magyarországtól.