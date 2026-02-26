Vejkey Imre: Beláthatatlan következményekkel járna a Tisza Párt egyházellenes, megszorító politikája

Szerző: Gondola

2026. február 26. 11:05

Az egyházi intézmények több százezer ember számára biztosítanak oktatási, szociális vagy egészségügyi szolgáltatásokat, ezért a Tisza Párt programjában szereplő finanszírozás-csökkentés közvetlenül érintené a lakosság széles rétegeit.

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a Tisza Párt gazdasági programjában szereplő, mintegy 1300 milliárd forintos megszorító csomag jelentős mértékben – több mint 40 százalékkal – csökkentené az egyházak állami támogatását.

Ennek súlyos és nehezen belátható következményei lennének nemcsak az egyházi közösségekre, hanem számos magyar család mindennapi életére is.

A politikus hangsúlyozta, hogy a KDNP ezért indította el a „Megvédjük a mindennapjainkat!” nevű országos petíciót . Ennek célja az egyházi fenntartású, ugyanakkor közfeladatokat ellátó intézmények – például bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények, idősotthonok és egészségügyi ellátóhelyek – működésének védelme.

Beszédében kitért arra is, hogy a KDNP értelmezése szerint a Tisza Párt korábban bírálta a katolikus egyházat a püspöki kar békéért szóló körlevele miatt. Vejkey ezt támadásként értékelte, és úgy fogalmazott: vannak helyzetek, amikor szerinte nem lehet hallgatni, hanem nyilvánosan ki kell állni az egyházak és a hívő közösségek mellett.

A képviselő elmondta azt is: a rendszerváltozás idején csak kevés egyházi iskola működött Magyarországon, míg ma az iskolák több mint 20 százaléka egyházi fenntartású, a szociális intézmények esetében pedig ez az arány meghaladja az 50 százalékot.

Ez az elmúlt évtizedek tudatos egyházpolitikai és intézményépítési folyamatának eredménye.

Nemzetközi kitekintésként Vejkey azt hangsúlyozta, hogy míg Nyugat-Európában visszaszorulóban vannak a keresztény közösségek és templomok, addig a Kárpát-medencében az elmúlt tizenhat évben mintegy 3800 templom újult meg, és körülbelül 200 új templom épült. Ez a folyamat történelmi léptékű szellemi és lelki megújulás, sőt Szent István korához mérhető fejlődés.

Hangúlyozta: