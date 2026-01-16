ORFK: csaknem négyezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön

Szerző: MTI

2026. január 16. 10:05

Az ukrán-magyar határszakaszon

3980-an léptek be Magyarországra

csütörtökön - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.