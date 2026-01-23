ORFK: csaknem négyezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön
Szerző: MTI
2026. január 23. 10:04
Az ukrán-magyar határszakaszon
3937-en léptek be Magyarországra csütörtökön
- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Címkék: