ORFK: csaknem négyezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön

Szerző: MTI

2026. január 23. 10:04

Az ukrán-magyar határszakaszon

3937-en léptek be Magyarországra csütörtökön

- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.