ORFK: több mint négyezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Szerző: MTI

2026. január 18. 09:36

Az ukrán-magyar határszakaszon

4157-en léptek be Magyarországra

szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.