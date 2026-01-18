ORFK: több mint négyezren érkeztek Ukrajnából szombaton
Szerző: MTI
2026. január 18. 09:36
Az ukrán-magyar határszakaszon
4157-en léptek be Magyarországra
szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
