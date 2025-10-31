Örmény-magyar - Még egy repülőgépet indít a Wizz Air Jerevánba

Szerző: mti

A nagy érdeklődésre való tekintettel még egy szurkolói repülőgépet indít a Wizz Air Jerevánba, ahol a magyar labdarúgó-válogatott november 13-án a házigazda örményekkel játszik világbajnoki selejtezőt.

A cég csütörtöki közleménye kiemeli, hogy ismét foglalhatóak a jegyek Örményországba és a hazaútra is, a mérkőzés után induló járatok már másnap kora reggel visszatérnek Budapestre.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, és egy jereváni győzelemmel - ha az írek nem szereznek pontot otthon a portugálok ellen - már be is biztosíthatja ezt a pozícióját. A csoportzáró mérkőzést három nappal később, az írek ellen játsszák a magyarok.