Hankó Balázs: a Harry Potter-történet ma már nemzedékeket köt össze

Szerző: MTi/gondola

2026. február 7. 10:06

A Harry Potter-történet mára már nemzedékeken ível át, generációkat köt össze, hiszen gyerekek, szülők és

nagyszülők is kedvelik, olvassák,

felolvassák - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője pénteken Szentendrén, a Harry Potter - A kiállítás című utazó tárlat megnyitóján.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Harry Potter - A kiállítás című utazó tárlat megnyitóján a szentendrei Green Event Hallban 2026. február 6-án. MTI/Kocsis Zoltán

Hankó Balázs megjegyezte: joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért van a kiállítás megnyitóján egy kulturális és innovációs miniszter. Válaszában rámutatott, hogy

Harry Potter mára már a kultúránk részévé vált,

emellett oktat és nevel.

Hűség, motiváció, barátság, összetartozás, együttműködés - ezek azok az alapértékek, amelyek a normális élethez kellenek - tette hozzá Hankó Balázs.

A miniszter azt is fontosnak nevezte, hogy a könyvön keresztül az olvasás a gyermekek számára élménnyé vált. "Ez nemcsak egy történet, hanem izgalom, élmény, és várják a gyermekek a folytatást" - fogalmazott, hozzátéve, hogy

a Harry Potter-történet hidat képez a képzelet és a valóság között.

A szervezők tájékoztatása szerint a Szentendrei Green Event Hallban május 1-ig látható kiállítás a Harry Potter világát bemutató eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó tárlat.

Mint írták, a látogatók igazi

varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust, varázslatokat tanulhatnak,

kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, ültethetnek mandragórát, sőt bájitalt is keverhetnek.

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és a Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit is megidézi, valamint bemutatja a Harry Potter-történetek kiterjesztett világát, köztük a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Tony-díjas Broadway-produkciót is.

A kiállítás díszletei felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, a látogatók közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket, és interaktív galériákon haladhatnak végig, ahol

a legmodernebb technológia segítségével kel életre Harry Potter világa.

Guba Gábor, a Green Exhibition Kft. ügyvezető igazgatója a megnyitón elmondta, hogy elővételben már 42 500 jegyet eladtak a kiállításra.