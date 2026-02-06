Menczer Tamás: a tiszások mindent végrehajtanak, amit Weber parancsol

Szerző: mti

2026. február 6. 20:08

A tiszások kifele hazudnak, és mindent végrehajtanak, amit Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke parancsol, a Tisza megszorítócsomagjának pedig az összes eleme valós - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Menczer Tamás - a videóban idézve Manfred Webert - azt mondta:

Weber "nagy álma, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába".

A Tisza Pártról azt mondta: "ezek kifele hazudnak, és mindent végrehajtanak, amit Weber parancsol. Egyébként pedig a megszorítócsomag összes eleme valós. Ha jön a Tisza, akkor Weber parancsára mehetünk a háborúba, egyébként meg a magyarok pénzét el fogják venni, és oda fogják adni Ukrajnának. Jön a Tisza-adó, a vagyonadó, meg minden egyéb" - sorolta.

Úgy folytatta: "el fogják venni a rezsicsökkentést és

a magyarok pénzét és oda fogják adni az ukránoknak, a Shellnek és a többi energiacégnek,

(...) a multiknak és a bankoknak. Ez a Kármán nevű ember, ez fogja a bankadót eltörölni".

"Tehát le van itt osztva minden" - mondta Menczer Tamás. Hozzátette: a Fidesz a biztos választás.