Péterfalvi beintett Magyar Péternek

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. május 4. 06:02

Az adatvédelmi biztosi poszt az egyik olyan poszt az állami hivatalnoki rendszerben, amely nagyon szigorú jogszabályok mentén védett pozíció.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke már a választás éjszakáján mondott beszédében számos vezető tisztségviselőt lemondásra szólított fel, később pedig május 31-ig adott határidőt az általa „Orbán-bábokként” emlegetett állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Az adatvédelmi hatóság vezetője ugyan nem szerepelt szó szerint a felszólítottak közt, de Magyar Péter korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte Péterfalvit is, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.

A műsorvezető, Csuhaj Ildikó a csütörtöki adásban ezzel kapcsolatban azt kérdezte Péterfalvi Attilától: „Megfordult a fejében, Elnök Úr, hogy lemond? Tekintettel arra, hogy Magyar Péter a rá szavazókra hivatkozik?” A NAIH elnöke úgy válaszolt: Azért nem, mert az adatvédelmi biztosi poszt az egyik olyan poszt az állami hivatalnoki rendszerben, amely nagyon szigorú jogszabályok mentén védett pozíció.

„Uniós védelem alatt áll, és nem csak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategórikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról”

– fogalmazott Péterfalvi Attila.

Az adásban Péterfalvi Attila „szemenszedett hazugságnak” nevezte azt a Magyar Pétertől származó kijelentést is, hogy ő együtt szokott pezsgőzni Orbán Viktorral. Elmondása szerint a miniszterelnöki hivatalban csak protokolláris eseményeken volt jelen, Orbán Viktorral pedig négyszemközt sosem találkozott. „Lehet, hogy arra emlékszik a miniszterelnök-jelölt úr rosszul, amikor az egyik közös ismerősünknek az esküvőjén egy asztalnál ültünk és koccintottunk” – tette hozzá.