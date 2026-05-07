PSG-Arsenal döntőt rendeznek a budapesti Puskás Arénában

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 7. 09:04

A címvédő Paris Saint-Germain 6-5-ös összesítéssel búcsúztatta a Bayern Münchent, így az Arsenal ellen játszik a budapesti BL-döntőben.

A címvédő Paris Saint-Germain jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, miután a müncheni visszavágón 1-1-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel, és 6-5-ös összesítéssel megnyerte az elődöntős párharcot. A párizsiak így az Arsenallal találkoznak a május 30-án rendezendő budapesti fináléban, amelynek a Puskás Aréna ad otthont.

A PSG már a harmadik percben megszerezte a vezetést az Allianz Arénában: Ousmane Dembélé egy gyors támadás végén tíz méterről lőtt a kapuba. A francia válogatott támadó ezzel kulcsszerepet vállalt abban, hogy csapata már korán megnyugtató előnybe kerüljön az összesítésben.

A Bayern München ezt követően nagy mezőnyfölényben futballozott, ám a német bajnok ezúttal jóval kevesebb veszélyt tudott kialakítani, mint az első mérkőzésen. A PSG szervezetten védekezett, miközben kontrákból többször is lezárhatta volna a párharcot. A bajorok végül csak a hosszabbításban tudtak betalálni: Harry Kane a 94. percben egyenlített, de ez már kevés volt a fordításhoz.

A PSG így története során harmadszor jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A párizsi klub 2020-ban elveszítette a finálét, tavaly azonban története első BL-trófeáját is megszerezte. A Real Madrid után így a PSG lehet a második csapat, amely meg tudja védeni címét a legrangosabb európai kupasorozatban.

A budapesti döntő különleges mérföldkő lesz a sorozat történetében, ugyanis először rendeznek Bajnokok Ligája-finálét a magyar fővárosban. Az Arsenal története során másodszor játszhat a trófeáért, míg a PSG újabb európai sikerre készülhet a Puskás Arénában.