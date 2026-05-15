Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Szerző: MTI

2026. május 15. 19:07

A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is - mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője pénteken.

"Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról"

- kommentálta a kereszténydemokrata politikus Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri.

Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább huszonöt nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy ötven kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki - mutatott rá Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumában négy Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péternek elég volt fél nap, hogy a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélje.

"Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, aki egy nap alatt négy Nobel-díjast rúgott ki,

és ez még csak az első hete!" - fogalmazott Rétvári Bence.