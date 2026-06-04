Megjelent az afrikai sertéspestis egy szabolcsi házisertés-állományban

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 4. 15:05

Megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3 ezer sertést számláló gazdaságot.

A fertőzött telep körül védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint korlátozásokat vezettek be. A hatóság megkezdte a fertőzés eredetének és esetleges továbbterjedésének felderítését célzó járványügyi nyomozást, valamint az állomány felszámolását is.

A Nébih a járványvédelmi előírások szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat. Kiemelték, hogy a telepeket zárva kell tartani, korlátozni kell az idegenek és a járművek belépését, továbbá a házi sertések közvetett módon sem érintkezhetnek vaddisznókkal, sem eszközök, sem takarmány révén.

A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat haladéktalanul értesíteni kell.

A közlemény szerint Magyarországon eddig nem mutatták ki az afrikai sertéspestist házi sertésekben. A betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor a sertéságazatban jelentős károkat okozhat, mivel nem gyógyítható, és védőoltás sem áll rendelkezésre ellene.