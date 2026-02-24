Robert Fico: Szlovákia mostantól nem nyújt segítséget Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásához

Szerző: Gondola

Robert Fico bejelentette, hogy Szlovákia mostantól nem nyújt segítséget Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásához. A döntés szerint, ha az ukrán fél ilyen kéréssel fordul Pozsonyhoz, azt automatikusan elutasítják.

A lépést azután jelentette be, hogy egyeztetett a pénzügyminiszterrel, akinek tárcája a szlovák állami áramszállító vállalat tulajdonosa, és kezdeményezte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítását.

Fico közölte: még az intézkedés előtt megpróbált telefonon egyeztetni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel arról, mikor indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken Szlovákia felé. Tájékoztatása szerint az ukrán fél azt jelezte, hogy az elnök csak február 25. után "áll majd készen" tárgyalni.

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: az országban már olajszükséghelyzetet kellett bevezetni, ezért szükséges volt az első válaszintézkedés meghozatala, amely nem sért nemzetközi szabályokat. Hozzátette, hogy az áramellátás korlátozását azonnal feloldják, ha az ukrán fél helyreállítja a Szlovákiába irányuló kőolajtranzitot.

Ellenkező esetben további intézkedések is várhatók, és Szlovákia akár az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontját is felülvizsgálhatja.