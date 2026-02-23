Legalább 250 ezer új katonára van szüksége Ukrajnának a háború folytatásához

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. február 23. 18:07

Ukrajnának további legalább 250 ezer katona mozgósítására és lényegesen erősebb fegyverzetre lenne szüksége ahhoz, hogy érdemben megváltoztassa a fronton kialakult helyzetet – írta a The Times ukrán katonai és NATO-forrásokra hivatkozva.

A lap szerint az ukrán hadsereg a front legtöbb szakaszán létszámban és fegyverzetben is alulmarad az orosz erőkkel szemben. Különösen kevés a drónpilóta és az őket védő egységek száma, miközben Oroszország teljes mértékben kihasználja technikai, műveleti és stratégiai előnyeit – közölte a Strana ukrán hírportál.

Egy NATO-forrás úgy fogalmazott: „Ahhoz, hogy Ukrajna győzni tudjon, vagy legalább megváltoztassa a háború menetét, minimum 250 ezer további katonára és sokkal erősebb fegyverekre van szüksége.” Korábban a The New York Times is arról írt, hogy az ukrán hadsereg létszámhiány miatt nem képes a teljes frontvonal megtartására. Az elmúlt év nagy részében az ukrán erők elsősorban a donyecki térség városainak védelmére összpontosítottak, amelyeket Oroszország a háború lezárásának feltételeként követel.

A jelentések szerint egyre több nyugati politikus is szkeptikus a háború kimenetelével kapcsolatban: Olaszország védelmi minisztere például nem tartja valószínűnek Ukrajna győzelmét, és a harcok befejezésére szólított fel.