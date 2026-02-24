Orbán Viktor Sülysápon: Amíg nem jön az olaj, nincs pénz Ukrajnának

Szerző: Gondola

2026. február 24. 04:05

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Ukrajna felé Sülysápon: amíg nem jön az olaj, nincs pénz Ukrajnának. Elmondása szerint Magyarországnak legalább három hónapra elegendő olajtartaléka van, de a stratégiai tartalékok nélkül már jövő héttől 1000 forint lenne a benzin literenkénti ára.

Orbán Viktor Sülysápon arról beszélt, hogy Ukrajna politikai okokból állította le a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra érkező olajszállítást.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: amíg nem indul újra az olaj, addig Ukrajna nem kap pénzt, és Magyarország kész blokkolni egy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot is.

Orbán Viktor szerint, ha a kormány nem nyitotta volna meg a stratégiai tartalékokat, jövő héttől akár ezer forint is lehetne a benzin literenkénti ára. Hozzátette: ha a déli gázvezeték is leállna, az a magyar háztartások rezsiköltségeit a sokszorosára emelné.

Elmondása szerint Magyarországnak legalább három hónapra elegendő olajtartaléka van.

A kormányfő közölte azt is, hogy miután Magyarország korábban dízelt szállított Ukrajnának, ezt – a szlovákokkal egyeztetve – leállították. Szerinte Magyarország nem fogadhatja el, hogy „baleknak nézzék”, vagyis hogy miközben hozzájárul az uniós pénzek kifizetéséhez, Ukrajna leállítja az olajszállítást.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja a jó viszony minden szomszéddal, különösen Ukrajnával, ahol jelentős számú magyar közösség él, és a háború mielőbbi befejezése.

Ugyanakkor jelezte, hogy bár egyelőre nem állították le az Ukrajnába irányuló magyar áramexportot – mert az elsősorban a kárpátaljaiakat érintené hátrányosan –, végső esetben erre is sor kerülhet.