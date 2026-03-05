Schmidt Ádám: több mint 64 milliárd forint sporttámogatás érkezett Bács-Kiskun vármegyébe

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 5. 19:39

Bács-Kiskun vármegyébe 64,4 milliárd forint sportcélú támogatás érkezett 2011 és 2026 között - ismertette a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémiában.

Schmidt Ádám a Sportinfó 2026 elnevezésű sportszakmai fórumsorozat kilencedik, kecskeméti állomásán arról beszélt, hogy a támogatások az egyesületek működését, a létesítményfejlesztéseket és az utánpótlás-nevelést egyaránt szolgálták. Mint mondta: a Nemzeti Sportinformációs Rendszer adatai szerint a vármegyében 20 144 igazolt sportolót tartanak nyilván, közülük 11 271-en 18 év alattiak. A 6-18 éves korosztály létszáma mintegy 73 ezer fő, így nagyságrendileg minden hetedik fiatal rendszeresen sportol, "igazolt sportolói státusszal bír".

Az államtitkár hangsúlyozta, ezt az arányt tovább kell növelni, mert a sport nemcsak eredményeket jelent, hanem az egészségre, a szellemi teljesítményre és a jellem fejlődésére is pozitív hatással van. Schmidt Ádám a versenysport és a közösségi sport kapcsán elmondta: "van különbség közöttük, de nem lehet élesen szétválasztani, mert az egyik a másikból építkezik".

A létesítményfejlesztésekről szólva kiemelte, az elmúlt másfél évtized beruházásai Bács-Kiskun vármegyében is jelentős előrelépést hoztak, ami a szakmai munkát és a szülői bizalmat egyaránt erősíti. Ugyanakkor kihívásnak nevezte, hogy a 6-18 éves korosztály napi 6-8 órát tölt digitális eszközök előtt. Nagyon nehéz küzdelmet vívunk, amikor onnan el akarjuk csábítani őket a sport világába" - tette hozzá.

Az egyesületek szerepéről azt mondta, hogy az ország minden pontján működőképes szervezetekre van szükség, "úgy tekintek rájuk, mint az emberi szervezet érhálózatára". Az államtitkár arról is beszélt, hogy 2026 az első év, amikor minden vármegyében van kedvezményezettje a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatási programjának.

A HISZEK Benned Sport Program és a HISZEK Benned Plusz Program pedig a kisebb egyesületek támogatását segíti. Kiemelte: a közösségi sport erősítésére indított Sportoló Nemzet Programnak már több mint 85 ezer tagja van, és számukra kedvezményes vagy ingyenes belépési lehetőségeket biztosítanak. Néhány héten belül pedig egy életmódkönyvet is bemutatnak, amely a rendszeres sport hatásait ismerteti, és a 2026/27-es tanévben az iskolákba is eljuttatják.

A vármegyei sportélet szereplőinek tartott tájékoztatón Schmidt Ádám elmondta: a sport 2010-től kiemelt stratégiai ágazat és tízszeresére nőtt az állami támogatása, "a sport az elmúlt 16 évben fejlődési pályára állt, ennek fenntartása pedig közös érdekünk."