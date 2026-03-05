Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 5. 17:34

Volodimir Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktort, és kijelentéseiben életveszélyes fenyegetésként értelmezhető utalást tett az EU-s, Ukrajnának szánt hitel blokkolása miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. Ezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyet Julija Szvirodenko miniszterelnökkel a kormány tagjaival folytatott munkaértekezlet után tartottak.

"Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön"

- fogalmazott Zelenszkij.

Szviridenko arra a kérdésre, fennállnak-e kockázatok amiatt, hogy az iráni konfliktus miatt az EU pénzügyi támogatása Ukrajna számára gyengülhet az európai kiadások növekedése miatt, azt válaszolta: "ami az Ukraine Facility-t vagy más európai programokat illeti, nem kaptunk jeleket európai partnereinktől erre vonatkozóan. A mi házi feladatunk az, hogy elfogadjuk azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek ahhoz hogy megkapjuk a finanszírozást".

Zelenszkij szavai szerint a 90 milliárd eurós kérdést az EU-tagországok vezetőinek következő találkozóján kell megoldani, amelyet március 19-20-ára terveznek.