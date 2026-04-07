Seszták Miklós felvilágosította Brüsszelt és Kijevet az elemi tudnivalókról

2026. április 7. 19:04

Magyarország energiaellátása nem kampánykérdés! Ideje, hogy ezt Brüsszel és Kijev is belássa! - rögzítette Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

Hazánk energiabiztonsága szent és sérthetetlen, ez nem lehet sem kampánytéma, sem politikai játszmák eszköze.

Ezt Brüsszelnek és Kijevnek is meg kell értenie.

Szerbiában robbanószerekkel próbáltak támadást intézni a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték ellen, amit a szerb hatóságok sikeresen megakadályoztak.

Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen győződött meg a vezeték magyar szakaszának megerősített katonai védelméről, mert miközben Európát energiaválság fenyegeti, Brüsszel és Kijev továbbra is a magyar családok biztonságát veszélyeztetve próbál leválasztani minket az olcsó energiáról.

A magyar ellátás egyelőre biztosított, de a védekezést fenn kell tartanunk.

A nemzeti kormány álláspontja rendíthetetlen: mindenáron megvédjük Magyarország energiabiztonságát,

az olcsó energiát és a magyar családok ellátását!

Ukrajna meg kell értenie: Magyarország energiabiztonsága nem játék! Meg fogjuk védeni hazánk energiaellátását és nemzeti érdekeinket!

Ukrajna nem játszhat Magyarország energiabiztonságával.

Minden eszközzel megvédjük az ország energiaellátását és a magyar nemzeti érdekeket. A Védelmi Tanács megállapította, hogy szabotázsakciót készítettek elő a Szerbián keresztül érkező, gázfogyasztásunk 60%-át biztosító vezeték ellen, amit a szerb hatóságok szerencsére meghiúsítottak.

Ukrajna folyamatosan támadja az energiaellátásunkat, ahogy tette az Északi Áramlat és a Barátság vezeték esetében is,

ami komoly fenyegetést jelent. A kormány ezért elrendelte a vezeték katonai védelmét, mert ahogy a miniszterelnök is kimondta: Kijev törekvései életveszélyt jelentenek Magyarország számára. Kijevnek meg kell értenie, Magyarország energiabiztonsága nem játék! Meg fogjuk védeni az energetikai infrastruktúránkat és nemzeti érdekeinket! A brüsszeli szankciókat fel kell függeszteni, az ukrán olajblokádot le kell törni, a Tisza energiatervét pedig meg kell akadályozni! A magyar családok védelme érdekében azonnali cselekvésre van szükség az energiaválságban:

véget kell vetni a brüsszeli szankcióknak, az ukrán olajblokádnak és a Tisza Párt felelőtlen energiapolitikájának.

Miközben Európát az iráni háború miatt energiaválság fenyegeti, Brüsszel és Kijev felelőtlen politikája – a szankciók és az olajblokád – közvetlenül veszélyezteti a magyar ellátásbiztonságot. A Tisza Párt mindehhez asszisztálna, eltörölve a rezsicsökkentést és kiszolgáltatva a magyar családokat a háborús áraknak. A Tisza Párt tervei és a brüsszeli elvárások teljesítése egyenes utat jelentenek a triplájára emelkedő rezsihez és az ezer forintos benzinárhoz, ami minden magyar családnak évente milliós terhet róna a nyakába. Csak a nemzeti kormány tud nemet mondani Brüsszelnek, és megvédeni a magyarok pénzét és az ország biztonságát!

- rögzítette közösségi portálján Seszták Miklós.