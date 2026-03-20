Kettős beszéd tiszás módra: itthon hazafiság, Brüsszelben Ukrajna

Szerző: Gondola

2026. március 20. 08:05

A Tisza Párt Magyar Péterrel az élen tökélyre fejlesztette a kettős beszédet, de tartótisztjük, Manfred Weber EPP-vezér most csúnyán lebuktatta őket. Íme az igazság.

Magyar Péter és más európai politikusok „az első sorban harcolnak Ukrajnáért”

– leleplezi a Tisza Párt valódi politikai irányultságát. Ez ugyanis egyértelműen bizonyítja, hogy a párt szorosan kötődik az Európai Unió ukránpárti politikájához, és valójában a globalista érdekeket szolgálja.

A cikk írója így joggal állítja, hogy a Tisza Párt és vezetője valójában egy olyan politikai hálózat része, amely Ukrajna támogatását helyezi előtérbe, miközben ezt Magyarországon igyekeznek eltagadni vagy tompítani. Ez a tipikus kettős beszéd: nemzetközi szinten nyíltan kiállnak Ukrajna mellett, belföldön viszont azt kommunikálják, hogy nincs ilyen jellegű elköteleződésük.

Az írás több példát is felsorol ennek alátámasztására, például hogy a párt környezetében a felmerülő ukrán kapcsolódásokat (pl. az SZBU-ügynök Tseber Roland), szimbólumokat (ukrán zászlós póló az EP-ben) vagy politikai állásfoglalásokat (tiszás nemzeti konzultáció, EP-szavazások) következetesen tagadják, minden ezzel kapcsolatos tényanyagot „propagandának” minősítenek. A cikk azt is hangsúlyozza, hogy aki ezekre az ellentmondásokra rámutat, azt a Tisza Párt köre gyakran politikai ellenfélként, „propagandistaként” bélyegzi meg, ami kommunista időket idéz.

A cikk végkövetkeztetése szerint Magyar Péter és politikai közössége nem vállalja nyíltan valódi álláspontját, hanem külső – elsősorban uniós és ukrán – érdekek mentén politizál, miközben ezt a hazai közönség előtt igyekszik elfedni. A Tisza Párt hitelessége ezért erőteljesen megkérdőjelezhető, mert kommunikációja és tényleges politikai irányvonala között feltűnő ellentmondás van.