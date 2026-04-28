A Szent Korona Testület nemet mondott: nem kerül a korona a plenáris terembe

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 28. 09:38

Nem támogatta a Szent Korona Testület azt a javaslatot, hogy a képviselők a plenáris ülésteremben, a Szent Korona előtt tegyenek esküt - jelentette be Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A parlament alakuló ülését megelőző egyeztetéseken több kérdésben is megállapodtak a pártok, köztük egy, a Mi Hazánk Mozgalom által javasolt indítványról is, amely szerint a képviselők a Szent Korona előtt tehetnének hivatali esküt. Ehhez azonban az ereklyét a plenáris ülésterembe kellett volna átszállítani, amihez a Szent Korona Testület engedélyére volt szükség, ezt azonban a testület végül nem adta meg.

A köztársasági elnök – aki egyben a testület elnöke is – támogatólag terjesztette elő az indítványt, ám a testület tagjai közötti egyeztetés során nem alakult ki a döntéshez szükséges többség. Ennek következtében határozat sem született, így a javaslat gyakorlatilag meghiúsult.

A döntés ugyanakkor nem zárja ki, hogy a képviselők a Szent Korona jelenlétében tegyenek esküt. Erre azonban csak az ereklye eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában nyílhat lehetőség.