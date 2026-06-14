Bántalmazás-e a kocsmapolitika?

Szerző: Gondola

2026. június 14. 19:05

Aki a Parlamentből is kocsmát csinál, annak magatartása szélesebb kitekintésben is megkérdőjelezhető. Ha az Országgyűlés egyes üléseit a videón csak lehalkítva nézzük, akkor is menekülésszerűen kapcsoljuk ki a készüléket.

„A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit” – írta Facebook-oldalára Orbán Viktor.

A sajtó megkérdezte a volt igazságügyi minisztert, hogyan véleményezi a volt kormányfő párhuzamát.

Varga Judit három szóval válaszolt: Mindig van kiút.

Ezzel a három szóval a volt miniszter semmit nem mondott: nem erősítette meg és nem is cáfolta, hogy bántalmazások áldozata lett volna.

Ugyanakkor sokan úgy vélik, a verbális agresszió is bántalmazás.

Hogy szidalmazó dühkitörésekre sor került volna az egykori családban, erre sincs bizonyíték.

Ugyanakkor az Országgyűlésben tapasztalható jelenetek sokat mondanak.

Kocsmapolitika.

Ezt a szót Antall József vezette be a magyar közélet szakkifejezései közé. A rendszerváltó kormányfő akkor az SZDSZ nevű politikai szörny viselkedését jellemezte így.

Nos, a mai tapasztalatokat tekintve, részben fel kell mentenünk az SZDSZ-t.

Ezt még az SZDSZ sem csinálta.

Döbbenetes módon: elég a videót lehalkítva figyelnünk az országgyűlési ülések egyes jeleneteit. Pusztán a látvány a kocsma hangulatát mutatja, de azon belül is a már teljesen ellehetetlenített kocsmáét.

Abuzív – ezt a divatos kifejezést idézi fel maga a látvány is.

Steindl Imre csodálatos épületében ez a viselkedés elborzasztó. Valószínűleg a bántalmazás szó is megfelel a látvány jellemzésére. Nem pusztán az európai demokrácia szenved el verbális tettlegességet, hanem a magyar történelem, a magyar kultúra kap páholást, elagyabugyálást.

És itt bizonyítani sem kell

Harsognak a tanújelek.

Címkép: A magyar törvényhozás - MTI

