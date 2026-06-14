Bántalmazás-e a kocsmapolitika?
„A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit” – írta Facebook-oldalára Orbán Viktor.
A sajtó megkérdezte a volt igazságügyi minisztert, hogyan véleményezi a volt kormányfő párhuzamát.
Varga Judit három szóval válaszolt: Mindig van kiút.
Ezzel a három szóval a volt miniszter semmit nem mondott: nem erősítette meg és nem is cáfolta, hogy bántalmazások áldozata lett volna.
Ugyanakkor sokan úgy vélik, a verbális agresszió is bántalmazás.
Hogy szidalmazó dühkitörésekre sor került volna az egykori családban, erre sincs bizonyíték.
Ugyanakkor az Országgyűlésben tapasztalható jelenetek sokat mondanak.
Kocsmapolitika.
Ezt a szót Antall József vezette be a magyar közélet szakkifejezései közé. A rendszerváltó kormányfő akkor az SZDSZ nevű politikai szörny viselkedését jellemezte így.
Nos, a mai tapasztalatokat tekintve, részben fel kell mentenünk az SZDSZ-t.
Ezt még az SZDSZ sem csinálta.
Döbbenetes módon: elég a videót lehalkítva figyelnünk az országgyűlési ülések egyes jeleneteit. Pusztán a látvány a kocsma hangulatát mutatja, de azon belül is a már teljesen ellehetetlenített kocsmáét.
Abuzív – ezt a divatos kifejezést idézi fel maga a látvány is.
Steindl Imre csodálatos épületében ez a viselkedés elborzasztó. Valószínűleg a bántalmazás szó is megfelel a látvány jellemzésére. Nem pusztán az európai demokrácia szenved el verbális tettlegességet, hanem a magyar történelem, a magyar kultúra kap páholást, elagyabugyálást.
És itt bizonyítani sem kell
Harsognak a tanújelek.
Címkép: A magyar törvényhozás - MTI