Parazitaellenes vakcinát fejlesztenek magyar kutatók

Szerző: MTI

2026. június 14. 19:07

Trópusi parazita elleni vakcinát fejleszt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap támogatásával a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a konzorciumvezető Neo-Antigén Biotech Kft. - közölte a immunizációs technológiák fejlesztésével foglalkozó társaság az MTI-vel.

Az NKFI Hivatal majdnem 783 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a több mint 826 millió forint összköltségű projekthez, a megvalósításban brazil szakmai partner is közreműködik. Magyarország számára

a fejlesztés stratégiai jelentőségű,

az első parazitaellenes mRNS-vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat - írták.

A közlemény szerint a kutatók a Trypanosoma cruzi (Tc) parazita immunelkerülő mechanizmusait semlegesítő vakcinát hoznak létre a következő 3 év során. A Tc okozta Chagas-kór súlyos, krónikus lefolyású fertőzés, évekig vagy évtizedekig tartó lappangása alatt visszafordíthatatlan szívizom- és emésztőrendszeri károsodásokat okoz, ritkábban idegrendszeri szövődményeket is. Engedélyezett vakcina még nincs ellene, pedig akár

százmillió embert veszélyeztet, a migráció és a globális felmelegedés hatására

Európában is terjed - indokolták a fejlesztést.

A májusban megkezdett projekt a Life Sciences Catalyst Program Célponttól a Koncepció Bizonyításáig (Target to POC) 7,4 milliárd forintos keretösszegéből jutott támogatáshoz. A kutatási-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma szereplőinek együttműködését ösztönző felhívást 2025 novemberében hirdették meg

nemzetközi szinten is piacképes gyógyszerfejlesztési kutatások

támogatására. A novemberi határidőre beérkezett 32 kérelemből 12-nek ítéltek meg vissza nem térítendő támogatást összesen több mint 7,33 milliárd forint értékben - olvasható a pályázati honlapon.