Szijjártó Péter: fejezzék be a színházat! Brüsszel, Zelenszkij és a Tisza Párt eddig is összejátszott

Szerző: Gondola

2026. március 17. 17:34

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, és felszólította őket, hogy azonnali hatállyal indítsák újra a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást.

A politikus szerint „elég a színházból”, és a helyzet nem műszaki, hanem politikai okokra vezethető vissza.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia már közel ötven napja olajblokád alatt áll, és bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte túl későn reagált a helyzetre. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel most úgy próbálja beállítani magát, mintha megoldaná a problémát, miközben valójában tudott róla, és részese volt a kialakulásának.

A miniszter szerint az olajszállítás leállítása egy előre egyeztetett politikai lépés volt Kijev, Brüsszel és Berlin között. Állítása szerint ezt a döntést nemzetközi fórumokon hozták meg, és annak célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak Magyarországra. Hozzátette, hogy szerinte a magyar belpolitikára is hatással lehet a helyzet, mivel egy esetleges energiaválság befolyásolhatja a választásokat.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a magyar kormány felkészült a nehézségekre: alternatív beszerzési útvonalakat szerveztek, együttműködnek más országokkal – például Szerbiával és Szlovákiával –, valamint feltöltötték az energiatartalékokat. Ennek ellenére világossá tette, hogy a jelenlegi helyzet nem tartható fenn hosszú távon.

Kiemelte azt is, hogy a Barátság vezeték műszaki állapota megfelelő, tehát nincs olyan technikai akadály, amely indokolná a szállítás szüneteltetését. Éppen ezért a miniszter szerint a blokád kizárólag politikai döntés eredménye.