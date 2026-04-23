Szijjártó Péter: reméljük, az új kormánynak is sikerül kimaradni a háborúból, mi mindent megtettünk ezért

Szerző: Gondola

2026. április 23. 07:35

Szijjártó Péter a Telex YouTube-csatornáján adott interjúban részletesen értékelte a politikai helyzetet és a választási eredményt.

A miniszter szerint a választási eredmény egyértelmű, azt mindenkinek tiszteletben kell tartania, mert végső soron ez minősíti a politikai teljesítményt. Hangsúlyozta, hogy mindig Magyarország érdekeit tartja szem előtt, függetlenül attól, hogy éppen kormányon van-e az adott politikai oldal.

A kormányzás értékelése kapcsán úgy fogalmazott, hogy a kabinet – élén Orbán Viktorral – az együttműködés erősítésére és egy élhető ország megteremtésére törekedett. A vitatott gazdasági szereplők, például Mészáros Lőrinc gazdagodásáról azt mondta, erről nem őt kell kérdezni, és nem vállalhat felelősséget mások üzleti ügyeiért. Egyúttal

bírálta azt a jelenséget, hogy a kormány munkáját gyakran nem politikai teljesítménye, hanem külső szereplők tevékenysége alapján ítélik meg.

Szijjártó elismerte, hogy a politikán kívüli szereplők egy része visszaélhetett a helyzettel, elvesztette a mértéket, és ez hozzájárulhatott a választási vereséghez, de neveket nem kívánt mondani. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külgazdasági tárca által kezelt több ezer beruházás esetében a külföldi partnerek korrupciómentes, professzionális működésről számoltak be.

A belpolitikai légkörről szólva kiemelte, hogy a gyűlölet és a durva hangnem nem egyetlen politikai oldal felelőssége, hanem általános jelenség. Szerinte mindkét oldal használ kemény eszközöket, és a magyar politika összességében sokkal durvább, mint sok más országban.

Saját tapasztalatára hivatkozva azt mondta, ő maga is kapott igazságtalan támadásokat.

Orbán Viktor vitatott kijelentései kapcsán nem kívánta bírálni a miniszterelnököt, ugyanakkor hangsúlyozta a kölcsönös tisztelet fontosságát. A „haza nem lehet ellenzékben” kijelentést úgy értelmezte, hogy a nemzeti érdek minden politikai helyzetben elsődleges, függetlenül attól, ki van kormányon.

A médiával kapcsolatban azt mondta, nem követi aktívan egyik oldalt sem, mert annak hangneme számára túlzottan negatív. Szerinte a közéleti diskurzus gyakran „romboló”, ezért inkább kerüli.

Más politikai szereplőkről szólva védelmébe vette Rogán Antalt, mondván, nem tartja őt gyűlöletkeltőnek. A kegyelmi ügy kapcsán elismerte, hogy sok kérdés megválaszolatlan maradt, és a történtek nem elégítették ki a közvéleményt; Novák Katalin lemondását ugyanakkor elkerülhetetlennek nevezte.

Gazdasági és környezeti ügyekben hangsúlyozta, hogy nem támogat káros, „mérgező” beruházásokat, például az akkumulátorgyárak kapcsán sem. Ezt egyébként a Greepeace vizsgálata is elismerte.

A biztonságpolitikai kérdésekre reagálva kijelentette: továbbra is nagyon fontosnak tartja, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédban zajló konfliktusból. Hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtett ennek érdekében, és aggályosnak tartja, hogy egyes brüsszeli politikák szerinte eszkalációs kockázatot hordoznak.